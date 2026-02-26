Epstein-Skandal: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück

Genf/Oslo - Nach Bekanntwerden seiner Kontakte zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) tritt Børge Brende (60) als Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF) zurück. Das habe er nach reiflicher Überlegung entschieden, sagte der ehemalige norwegische Außenminister einer WEF-Mitteilung zufolge.

Der frühere norwegische Außenminister Børge Brende (60) legt sein Amt als Präsident des WEF nieder. © Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Nach acht Jahren im Amt sei er "zu dem Schluss gekommen, dass sowohl das WEF als auch ich am meisten davon profitieren, wenn ich nun den Stab an jemand anderen weiterreiche", sagte Brende der Zeitung "Dagens Næringsliv".

Der Fall Epstein könne leicht die Aufmerksamkeit von der wichtigen Arbeit des Forums ablenken. Eine "externe Überprüfung" habe jedoch nichts aufgedeckt, was "nicht bereits bekannt und in den Medien gründlich behandelt worden" sei. Brende war von 2013 bis 2017 Norwegens Außenminister und seit 2017 Präsident des WEF.

Der Name des norwegischen Politikers taucht in den jüngst vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Akten auf. Dabei war bekanntgeworden, dass er mit dem 2019 in Haft gestorbenen Epstein seit 2018 in Kontakt stand.

Das WEF kündigte daraufhin eine unabhängige Überprüfung an, die der aktuellen Mitteilung zufolge nun abgeschlossen ist und deren Ergebnisse zeigen, "dass es keine weiteren Bedenken gibt, die über die bereits offengelegten hinausgehen".