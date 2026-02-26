Tödlicher Streit im Urlaubsparadies: Tourist stirbt nach Horror-Attacke
Patong (Thailand) - In der thailändischen Stadt Phuket wurde ein 29-jähriger schwedischer Urlauber festgenommen, weil er einen anderen Touristen tödlich verletzt haben soll.
Wie Thairath berichtet, soll Pectus Tukuy Tayar am Mittwochabend gegen 17 Uhr den britischen Touristen Alan Roger Jolife geschlagen haben.
Auf Überwachungskameraaufnahmen ist zu sehen, wie der Schwede, in Begleitung einer Frau, nach einem Wortwechsel dem 58-Jährigen ins Gesicht schlägt.
Jolife stürzte daraufhin bewusstlos zu Boden und erlitt eine Kopfverletzung. Anschließend flüchtete der 29-Jährige vom Tatort.
Der Brite wurde nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch noch am selben Tag um 22.23 Uhr.
Der Schwede muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht verantworten
Das Krankenhaus verständigte die Polizei, die umgehend die Überwachungsvideos am Tatort auswertete und Zeugen befragte.
Der Schwede wurde schließlich in seinem Hotel ausfindig gemacht und festgenommen. Er gestand die Tat und wird nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt.
Bis zum Beginn des Gerichtsverfahrens bleibt er in Haft.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/nitinut380, Screenshot/reddit/Go to Thailand r/Thailand/green_tea_243