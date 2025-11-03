Erschütternde neue Details: Haftbedingungen von Rucksacktouristin (19) enthüllt

Die schwangere Rucksacktouristin Bella May Culley ist in Georgien inhaftiert. Nun wurden Einzelheiten zu ihren Haftbedingungen bekannt.

Von Isabel Klemt

Tiflis (Georgien) - Eine 19-jährige schwangere Britin saß unter besorgniserregenden Bedingungen im Gefängnis in Georgien. Nach ihrer Verlegung in eine Mutter-Kind-Einheit hat sie nun Zugang zu einer richtigen Toilette.

Bella May Culley (19) ist im achten Monat schwanger. © Instagram/Screenshot/xxbellamay Bella May Culley war im Mai am Flughafen der georgischen Hauptstadt Tiflis verhaftet worden, nachdem in ihrem Koffer 14 Kilogramm Drogen gefunden worden waren. Der Jugendlichen drohte zunächst eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Durch einen Deal mit den Behörden, der die Zahlung einer Geldstrafe vorsah, konnte ihre Haftzeit jedoch auf zwei Jahre reduziert werden. Das Urteil soll am heutigen Montag rechtskräftig gefällt werden. Laut ihrer Mutter Lyanne Kennedy, die mit BBC sprach, wurde die im achten Monat schwangere 19-Jährige inzwischen in eine Mutter-Kind-Einheit verlegt, wo sie nun unter besseren Bedingungen lebt und auf die Geburt ihres Kindes wartet.

Bella lebt inzwischen unter verbesserten Bedingungen