Erste Barbie mit Down-Syndrom! Mattel stellt neue Puppe vor

El Segundo - 64 Jahre nachdem Mattel die erste Barbie auf der American Toy Fair in New York vorgestellt hat, präsentierte der Spielzeug-Konzern nun eine Puppe mit Down-Syndrom. Das US-Unternehmen bemüht sich seit Jahren, den selbst kreierten Barbie-Beautystandard zu bekämpfen und Schönheit in all ihren Formen zu repräsentieren.