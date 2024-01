Essens-Botin lehnt Trinkgeld vehement ab: Dann findet ihre Kundin einen fiesen Zettel

Die Essensbotin hatte gedacht, dass ihre Kundin geizig wäre, und hinterließ eine fiese Botschaft im Lieferbeutel. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/tameraaw

Die verwirrende Situation wurde von der Kamera an Tameras Haustür aufgenommen und landete später auf deren TikTok-Profil. Fast 260.000 Mal wurde der Clip, den die Frau aus dem US-Bundesstaat Maryland mit den Worten "Stell Dir vor: Dein Door Dasher hinterlässt eine fiese Botschaft bei Deinem Essen, weil sie denkt, dass Du ihr kein Trinkgeld gibst" betitelt, bisher geklickt.

Natürlich waren Tameras Zuschauer mehr als neugierig, was auf dem Zettel in der Essenstüte stand. In einem weiteren Video enthüllte die TikTokerin die Botschaft: "Sei froh, dass ich mich nicht an Deinem Essen zu schaffen gemacht habe, aber denk lieber beim nächsten Mal daran, Deinem Fahrer ein Trinkgeld zu geben", hatte die Lieferbotin auf ein Blatt Papier geschrieben.

Tamera erklärt, dass sie Boten lieber direkt das Trinkgeld in die Hand drückt, anstatt den Bonus vorher zu bezahlen, da ihr Essen schon einmal nicht bei ihr ankam.

Das virale Video spaltet die Meinungen der User: Viele verstehen den Ärger der hart arbeitenden Botin, andere wiederum finden ihre Aktion völlig übertrieben. Manche schreiben sogar, dass sie sich in diesem Fall nicht getraut hätten, die Bestellung zu verzehren, aus Angst, dass die Fahrerin etwas damit angestellt haben könnte.