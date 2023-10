Oma Eva (93) überlebte Auschwitz und den Todesmarsch: Nun flüchtet sie vor dem Hamas-Terror

Eva Erbenová wurde am 24. Oktober 1930 im tschechischen Děčín an der Elbe geboren und stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie.

Eva Erbenová zeigt auf den Ort, wo sie schonmal in der Not Unterschlupf gefunden hat: Prag. © Screenshot/X/JanLipasvsky

Nachdem sie geheiratet hatte, zog sie mit ihrer Familie nach Israel, wo sie vor allem Bücher schrieb.

Vor dem Holocaust lehnte es Eva ab, nach Großbritannien in Sicherheit gebracht zu werden. Aber jetzt, am Ende ihres Lebens, will sie nicht mehr in Angst leben.

Nach den Angriffen der Hamas hat sich Eva entschlossen, wieder nach Prag zurückzukehren und damit in das Land, wo sie ehemals verfolgt wurde.

Allerdings nicht von der Hamas, sondern von deutschen Nationalsozialisten.

Der tschechische Außenminister Jan Lipavský (38) kündigte persönlich auf X (ehemals Twitter) an, dass in der dritten Maschine der Rückführungsaktion der tschechischen Regierung auch Eva Erbenová an Bord ist.