"Costa Concordia"-Kapitän zieht Antrag auf Arbeit überraschend zurück

Schettinos Plan war es eigentlich, außerhalb des Gefängnisses an einem Digitalisierungsprojekt der vatikanischen Dombauhütte mitzuarbeiten.

Daher habe Schettino selbst entschieden, den Antrag zurückzuziehen. "Wenn in Zukunft die Voraussetzungen gegeben sind, um den Antrag erneut zu stellen, werden wir das tun", so Francesca Carnicelli. Das Verfahren wurde eingestellt.

Die Hauptschuld am Kentern der "Costa Concordia" wird Schettino gegeben. Er hatte das Schiff zu nahe an der Insel Giglio entlang gesteuert. Der Kapitän geriet zudem in die Kritik, weil er das Schiff noch während der Evakuierung der Passagiere verließ. 32 Menschen kamen bei der Kreuzfahrt-Katastrophe ums Leben.

Unter den Todesopfern waren auch zwölf deutsche Passagiere.