Explosionen und Helikopter über der Hauptstadt: US-Großangriff auf Venezuela?

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet.

Von Denis Düttmann

Caracas - Die USA haben nach Berichten der US-Medien CBS News und Fox News Ziele in Venezuela angegriffen. US-Präsident Donald Trump (79) habe die Angriffe genehmigt, berichtete CBS News unter Berufung auf US-Beamte. In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet.

Auch der Flughafen "La Carlota" wurde getroffen.
Auch der Flughafen "La Carlota" wurde getroffen.  © Matias Delacroix/AP/dpa

Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.

Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar.

Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert.

Die Regierung Venezuelas hat den Vereinigten Staaten unterdessen eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vorgeworfen. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.

Bewohner der venezolanischen Hauptstadt bringen sich in Sicherheit.
Bewohner der venezolanischen Hauptstadt bringen sich in Sicherheit.  © Matias Delacroix/AP/dpa

USA und Venezuela: Konflikt spitzt sich zu

Mitglieder der Präsidentengarde haben inzwischen vor dem Präsidentenpalast Stellung bezogen.
Mitglieder der Präsidentengarde haben inzwischen vor dem Präsidentenpalast Stellung bezogen.  © Cristian Hernandez/AP/dpa

Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.

Das Militär versenkte zuletzt eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro (63) wirft dem Weißen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe. Der US-Präsident erklärte zudem, Maduros Tage an der Staatsspitze seien gezählt.

Erstmeldung vom 3. Januar, 8.26 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 9.35 Uhr.

