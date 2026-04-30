Während Familienurlaub: Frau stürzt von Balkon eines Schiffs und stirbt
Kalifornien (USA) - Furchtbare Umstände! Eine Frau stürzte von einem Kreuzfahrtschiff in den Tod, während die Familie alles mit ansehen musste.
Etwa 35 Kilometer vor der Küste Südkaliforniens wurde ein geselliger Familienurlaub zu einem wahren Albtraum.
"Carnival bestätigte den Tod einer Passagierin der Carnival Firenze, die am frühen Montagmorgen offenbar vom Balkon ihrer Kabine stürzte und auf einem darunterliegenden Deck landete", erklärte Julie Leonardi, Senior Public Relations Managerin der Reederei laut ABC7.
Die Familie des Opfers bemerkte den Vorfall und alarmierte die Schiffsbesatzung.
Gegen 2 Uhr sei der Sturz gemeldet worden. Die Passagiere befanden sich noch am Anfang der Reise.
Das Schiff ist etwa 304 Meter lang und hatte sich auf dem Weg von Catalina (USA) nach Ensenada (Mexico) gemacht.
Die genauen Umstände zum Tod der 35-Jährigen werden derzeit noch untersucht.
Ob es in jener Nacht einen Familienstreit gab, sei noch unklar.
Titelfoto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP