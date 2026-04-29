Mann schwimmt 55 Kilometer durch Fluss mit Tausenden von Krokodilen

Australien - Das soll sich mal einer trauen ... Ein Mann schwamm 55 Kilometer durch einen Fluss in Australien , in dem viele Krokodile ihr Zuhause haben.

Andy Donaldson (35) schwamm am Dienstag 55 Kilometer durch den Ord River (Australien). © Instagram/andy.swimming

Andy Donaldson (35) erreichte sein Ziel (der Umleitungsdamm in Kununurra) in weniger als 12 Stunden. Er startete am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr Ortszeit an der Staumauer des Lake Argyle Dam, so People.

Der britisch-australische Marathon-Schwimmer legte starke 55 Kilometer im Ord River zurück. Laut ABC Australia habe er insgesamt 11 Stunden und 51 Minuten gebraucht und damit sogar einen Weltrekord aufgestellt.

Doch die Strecke ist nicht ganz ungefährlich. Er setzte sich gegen Klippen, Strömungen und schätzungsweise mehrere Tausende Krokodile durch.

Diese habe er allerdings nicht zu Gesicht bekommen. "Ich habe noch alle meine Gliedmaßen", scherzte der 35-Jährige gegenüber der Australian Associated Press.

Er weiß nicht, ob er "erleichtert oder enttäuscht sein soll", dass er keins dieser Reptilien gesehen hat.