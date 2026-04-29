Handy am Steuer: Frau drei Tage in ihrem Auto eingeklemmt

Washington (USA) - Handy am Steuer mit Folgen! Für eine Frau aus den USA endete ein unaufmerksamer Moment im Straßenverkehr mit drei Tagen Todesangst.

Eine 60-jährige Frau kam von der Straße ab und konnte erst drei Tage später gerettet werden. (Symbolfoto) © bilanol/123rf

Vergangenen Mittwoch stürzte eine 60-jährige Frau nach einem Unfall in ihrem Auto eine Böschung hinunter, so People. Da die Fahrerin auf ihr Handy schaute und abgelenkt war, kam sie von der Straße ab.

Am Samstag erhielt die Washington State Patrol (WSP) dann erstmals eine Meldung über einen Unfall.

"Das Fahrzeug befand sich etwa 40 Meter die Böschung hinunter an der State Route 11", erklärte WSP-Polizistin Kelsey Harding gegenüber People.

"Das Fahrzeug wurde anhand der GPS-Koordinaten geortet", hieß es weiter. "Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr befreit und ins Skagit Valley Hospital gebracht."