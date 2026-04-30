Zoo-Mitarbeiter soll Frau in Tier-Krematorium verbrannt haben

Hokkaido (Japan) - Schrecklicher Verdacht gegen einen Mitarbeiter: In einem der beliebtesten Zoos Japans soll ein Tierpfleger seine Ehefrau in der Zoo-Verbrennungsanlage eingeäschert haben.

Wann der Asahiyama Zoo wieder öffnen kann, ist noch ungewiss. (Archivbild) © IMAGO/Kyodo News

Seit Anfang April galt die Frau des Zoo-Mitarbeiters als verschwunden. Schnell wurde ihr Ehemann zum Verdächtigen und seit vergangener Woche von der Polizei befragt.

Hier gestand der etwa 30-Jährige, laut Tokyo Reporter, "die Leiche in der Zoo-Verbrennungsanlage verbrannt" zu haben.

Die Anlage auf dem Gelände, eigentlich für die Entsorgung von Abfällen und Tierkadavern gedacht, hat er lokalen Berichten zufolge "einige Stunden lang" laufen lassen.

Außerdem habe er im Verhör angedeutet, auch für ihren Tod selbst verantwortlich zu sein. Bisher hat die Polizei keine menschlichen Überreste gefunden, weshalb die Beamten davon ausgehen, dass die Leiche vollständig verbrannt ist.

So soll der Tierpfleger laut lokalen Medienberichten seiner Frau bereits mehrfach angedroht haben, sie verletzen zu wollen.