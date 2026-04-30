Zoo-Mitarbeiter soll Frau in Tier-Krematorium verbrannt haben

1.483 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei Polizeiermittlungen kam heraus, dass ein Zoo-Mitarbeiter seine Ehefrau in der Tier-Verbrennungsanlage entsorgt haben soll.

Von Jacqueline Grünberger

Hokkaido (Japan) - Schrecklicher Verdacht gegen einen Mitarbeiter: In einem der beliebtesten Zoos Japans soll ein Tierpfleger seine Ehefrau in der Zoo-Verbrennungsanlage eingeäschert haben.

Wann der Asahiyama Zoo wieder öffnen kann, ist noch ungewiss. (Archivbild)
Wann der Asahiyama Zoo wieder öffnen kann, ist noch ungewiss. (Archivbild)  © IMAGO/Kyodo News

Seit Anfang April galt die Frau des Zoo-Mitarbeiters als verschwunden. Schnell wurde ihr Ehemann zum Verdächtigen und seit vergangener Woche von der Polizei befragt.

Hier gestand der etwa 30-Jährige, laut Tokyo Reporter, "die Leiche in der Zoo-Verbrennungsanlage verbrannt" zu haben.

Die Anlage auf dem Gelände, eigentlich für die Entsorgung von Abfällen und Tierkadavern gedacht, hat er lokalen Berichten zufolge "einige Stunden lang" laufen lassen.

Handy am Steuer: Frau drei Tage in ihrem Auto eingeklemmt
Aus aller Welt Handy am Steuer: Frau drei Tage in ihrem Auto eingeklemmt

Außerdem habe er im Verhör angedeutet, auch für ihren Tod selbst verantwortlich zu sein. Bisher hat die Polizei keine menschlichen Überreste gefunden, weshalb die Beamten davon ausgehen, dass die Leiche vollständig verbrannt ist.

So soll der Tierpfleger laut lokalen Medienberichten seiner Frau bereits mehrfach angedroht haben, sie verletzen zu wollen.

Tierpark-Mitarbeiter müssen psychologisch betreut werden

1967 wurde der Asahiyama Zoo eröffnet und gilt seither als einer der beliebtesten Zoos Japans.
1967 wurde der Asahiyama Zoo eröffnet und gilt seither als einer der beliebtesten Zoos Japans.  © IMAGO/Kyodo News

Eigentlich sollte in dieser Woche der Asahiyama Zoo in Asahikawa aus seinem Winterschlaf geholt und die Sommersaison anlässlich der "Goldenen Woche" feierlich eingeweiht werden.

Doch wegen der Polizei-Ermittlungen wird der Start bis auf Weiteres verschoben: "Trotz unserer Kooperation mit den Beamten wird es einige Zeit dauern, bis wir wieder wie gewohnt arbeiten können", erklärt der Zoo auf seiner Website.

Nicht nur für die Tierpark-Mitarbeiter, die nun psychologisch betreut werden, ist die Nachricht ein Schock. Auch für Asahikawas Bürgermeister, Hirosuke Imazu, gelte die Situation als eine "beispiellose Krise. Niemand hätte das vorhersehen können."

Donald Trump bald zum Mitnehmen: US-Präsident verewigt sich auf Reisepässen
Aus aller Welt Donald Trump bald zum Mitnehmen: US-Präsident verewigt sich auf Reisepässen

Trotz der angespannten Lage kümmern sich die Mitarbeiter um die Tiere und bereiten auch weiterhin die Wiedereröffnung vor, so The Asahi Shimbun.

Titelfoto: Fotomontage: IMAGO / Kyodo News, IMAGO / UPI Photo

Mehr zum Thema Aus aller Welt: