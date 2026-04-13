Er wurde international gesucht: Deutscher Hacker (26) in Bangkok verhaftet

Bangkok - Die Polizei in Bangkok hat einen 26-jährigen Deutschen festgenommen, der wegen schwerer Cyberverbrechen gesucht wurde.

In seiner Eigentumswohnung wurde der 26-jährige Noah C. (r.) festgenommen. © THAI PRESS

Wie das thailändische Medium THAI PRESS berichtet, wurde der Deutsche Noah C. international mit insgesamt 74 Haftbefehlen gesucht und hat sich der Festnahme entzogen, indem er sich in verschiedenen Ländern aufgehalten hat, darunter Dubai, China und Thailand.

Er soll weltweit in Internet-Erpressung, Hacking und Cyberangriffe auf Organisationen verwickelt gewesen sein.

Zwischen 2021 und 2025 soll er demnach für zahlreiche groß angelegte Attacken verantwortlich gewesen sein, bei denen Server außer Betrieb gesetzt wurden.

Zudem soll er Plattformen wie "Fluxstress" und "Neldowner" entwickelt und betrieben haben, die Cyberkriminalität erleichtert und entsprechende Angriffe ermöglicht haben sollen.