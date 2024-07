17.07.2024 06:05 Feurige Mutprobe bringt 14 Schüler ins Krankenhaus!

Am Dienstag endete eine fahrlässige Mutprobe für insgesamt 14 Schüler an einer Highschool in Tokio im Krankenhaus!

Von Malte Kurtz

Tokyo (Japan) - Von diesem Snack hätten die Schüler lieber die Finger lassen sollen! Nicht alle Chips sollen nur gut schmecken. Manche sollen auch brennen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa An einer Highschool in Tokyo konsumierten am Dienstag insgesamt 30 Jugendliche extrem scharfe Kartoffelchips, wie der japanische Sender "Fuji TV" berichtete. Es hatte nicht lange gedauert, bis sich die ersten Nebenwirkungen der krassen Schärfe bemerkbar machten: Übelkeit und Schmerzen im Mundbereich. Dem Bericht zufolge verköstigten die Schüler Chips der Marke "R 18+". Allein der Anblick der dunkelroten Verkaufspackung - auf der die riesige Zahl "18" mehr als deutlich abgedruckt ist - lässt mutmaßen, wie feurig der Snack im Abgang gewesen sein muss. Aus aller Welt Sechs tote Menschen in Zimmer von Luxus-Hotel gefunden Definitiv aber so scharf, dass 14 der Beteiligten anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Manche davon sogar im Rollstuhl, weil sie vor Schmerzen schon nicht mehr laufen konnten. Diese extrem scharfen Chips der Marke "R 18+" schoben sich die japanischen Schüler in den Rachen. © PR Einer der Verletzten erklärte gegenüber dem Sender: "Es tut weh. Alles ist taub." Auch der Hersteller der gefährlichen Chips meldete sich zu Wort und wünschte den Betroffenen eine "schnelle Genesung".

