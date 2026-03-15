Flüchtlingsboot vor italienischer Insel gesunken - Kind wird vermisst

Kurz vor Erreichen der italienischen Insel Lampedusa ist ein Boot mit mehreren Dutzend Migranten an Bord im Mittelmeer gesunken. Ein Kind wird noch vermisst.

Von Christoph Sator

Lampedusa (Italien) - Kurz vor Erreichen der italienischen Insel Lampedusa ist ein Boot mit mehreren Dutzend Migranten an Bord im Mittelmeer gesunken.

Auf der Überfahrt von Afrika in Richtung Europa sinken immer wieder Flüchtlingsboote, die kaum seetüchtig sind. (Symbolbild)
Auf der Überfahrt von Afrika in Richtung Europa sinken immer wieder Flüchtlingsboote, die kaum seetüchtig sind. (Symbolbild)  © Emilio Morenatti/AP/dpa

64 Menschen konnten gerettet werden, wie die Küstenwache mitteilte.

Ein Kind aus dem westafrikanischen Staat Sierra Leone werde noch vermisst. Die Chancen, es noch lebend zu finden, werden als äußerst gering beurteilt.

Lampedusa gilt seit vielen Jahren als einer der Brennpunkte der Migrationsbewegung aus Afrika übers Mittelmeer nach Europa. Auf der Überfahrt mit oft kaum seetüchtigen Booten kommen immer wieder Menschen ums Leben. 

Blutiger Vorfall am Olymp: Wilde Hunde beißen deutsche Urlauberin fast tot
Aus aller Welt Blutiger Vorfall am Olymp: Wilde Hunde beißen deutsche Urlauberin fast tot

Allein in diesem Winter, in dem besonders schwere Stürme registriert wurden, wird die Zahl der Toten auf mehr als 1000 geschätzt.

Die traurige Folge: An den Küsten der italienischen Mittelmeerinsel wurden in den vergangenen Tagen mehrfach Leichen angeschwemmt.

Titelfoto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Mehr zum Thema Aus aller Welt: