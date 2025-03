18.03.2025 10:49 12.974 Flugzeugabsturz in den Alpen: Deutsche Familie offenbar unter den Opfern!

Am frühen Montagabend stürzte ein Kleinflugzeug in der Schweiz ab. Offenbar befand sich eine deutsche Familie an Bord.

Von Isabel Klemt

