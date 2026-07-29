Forschern gelingt Weltpremiere! Drohne filmt erstmals Geburt von Buckelwal

Sydney (Australien) - Vor der Ostküste Australiens ist Forschern nach eigenen Angaben eine Weltpremiere gelungen: Erstmals wurde die Geburt eines Buckelwal-Kalbs mit einer Drohne gefilmt.

Ein Drohnenpilot hielt in Australien die Geburt eines Buckelwals fest. © Alexander Forrest/Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia (ORRCA)/dpa

Die seltenen Aufnahmen entstanden am Dienstag vor der Küste von Kingscliff im Bundesstaat New South Wales und sollen nun wissenschaftlich ausgewertet werden, wie der Sender ABC unter Berufung auf beteiligte Wissenschaftler berichtete.

Der Drohnenpilot Alex Forrest von der Walschutzorganisation ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia) hatte zuvor ein Buckelwal-Weibchen beobachtet, das sich deutlich langsamer als seine Gruppe bewegte.

Plötzlich habe er eine rote Wolke im Wasser gesehen und zunächst an einen Angriff eines Raubtiers gedacht. Erst als das Kalb an die Wasseroberfläche stieg, sei ihm klar geworden, dass er Zeuge einer Geburt geworden war, zitierte ABC Forrest.

"Ich hoffe, dass dieses Filmmaterial dazu beitragen kann, das sehr geringe Wissen über die Geburt von Buckelwalen zu erweitern", sagte er.

Nach Angaben von ORRCA ist dies erst das vierte Mal überhaupt, dass die Geburt eines Buckelwals gefilmt wurde - und das erste Mal mithilfe einer Drohne. Die Aufnahmen seien aus einer Entfernung von mehr als 100 Metern und damit im Einklang mit den australischen Naturschutzvorschriften entstanden.