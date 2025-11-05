Autofahrer rast in mehrere Fußgänger und Radfahrer in Frankreich

Saint-Pierre-d'Oléron (Frankreich) - Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Westfrankreich mehrere Fußgänger und einen Radfahrer angefahren und verletzt. Zwei Menschen sind schwer verletzt, wie Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mitteilte. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Ermittlungen liefen.

Bei den Unfällen in Frankreich wurden mindestens neun Menschen verletzt. (Symbolfoto) © David Vincent/AP/dpa

Der Gendarmerie zufolge hatte es gegen 8.45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d'Oléron auf einer Insel an der französischen Westküste mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben.

Passanten und ein Radfahrer seien angefahren worden.

Wie Bürgermeister Thibault Brechkoff sagte, hätte der Autofahrer die Unfälle absichtlich verursacht. Neun Menschen seien verletzt worden und würden von den Rettungskräften versorgt.