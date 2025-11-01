Louvre-Raub: Zwei Verdächtige angeklagt, drei Festgenommene wieder auf freiem Fuß

Paris (Frankreich) - Nach dem Einbruch in den Pariser Louvre läuft ein Ermittlungsverfahren gegen eine 38 Jahre alte Verdächtige.

Blick in die Galerie d'Apollon im Louvre. (Archivfoto) © Stephane De Sakutin/AFP/dpa

Der Frau werde Beihilfe zu bandenmäßigem Diebstahl und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP auf X.

Auch gegen einen 37-jährigen Mann laufe wegen bandenmäßigen Diebstahls ein Ermittlungsverfahren, schrieb der Sender France Info. Drei weitere am Mittwoch festgenommene Menschen kamen dem Sender zufolge auf freien Fuß, ohne dass weiter gegen sie ermittelt werde.

Bereits am vergangenen Wochenende waren zwei Männer gefasst worden. Nach einem Teilgeständnis sitzen diese 34 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Sie sollen Teil des wohl vierköpfigen Einbruchskommandos am Louvre selbst gewesen sein. Auch gegen sie läuft mittlerweile ein Ermittlungsverfahren.

Dieses kann am Ende zu einem Strafprozess führen, falls die Ermittler ausreichend Beweise gegen die Beschuldigten sehen. Ist dies nicht der Fall, können sie das Verfahren auch wieder einstellen.