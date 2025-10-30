Juwelen-Klau im Louvre: Fünf weitere Festnahmen

Paris (Frankreich) - Nach dem filmreifen Einbruch in das Pariser Kunstmuseum Louvre sind fünf weitere Tatverdächtige festgenommen worden!

Nach dem Einbruch in den Pariser Louvre wurden fünf weitere Tatverdächtige festgenommen. (Archivfoto) © Christophe Ena/AP/dpa

Wie die Pariser Staatsanwältin Laure Beccau am Donnerstagmorgen bekannt gab, erfolgten die Festnahmen am Mittwochabend zeitgleich, gegen 21 Uhr, in Paris und im umliegenden Departement Seine-Saint-Denis. Der französische Privatsender RTL berichtete. Zuvor schrieb BFM TV über die Festnahme eines dieser Verdächtigen.

Die acht gestohlenen Kronjuwelen hätten bislang nicht sichergestellt werden können. Alle fünf festgenommen Tatverdächtigen hätten bereits zugegeben, am Coup beteiligt gewesen zu sein - einer von ihnen vor Ort.

Ihre beiden mutmaßlichen Komplizen (Alter 34 und 39 Jahre) wurden nach ihrer Festnahme am Wochenende mittlerweile angeklagt und sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Sie legten bereits ein Teilgeständnis ab.