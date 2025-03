07.03.2025 13:49 3.528 Bombenfund in Paris! Zugverkehr an meistbesuchtem Bahnhof Europas eingestellt

Paris - In Paris ist der Zugverkehr am wichtigen Bahnhof Gare du Nord am Freitag wegen des Funds einer Weltkriegsbombe komplett eingestellt worden. Der Blindgänger wurde nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF bei nächtlichen Wartungsarbeiten im Vorort Saint-Denis inmitten der Gleise gefunden. Am Bahnhof Gare du Nord in Paris stehen die Züge still. (Symbolfoto) © Ludovic Marin/AFP Sämtliche Verbindungen im Nah- und Fernverkehr wurden ausgesetzt, alle Eurostar-Züge von und nach Paris gestrichen. Betroffen war auch die Eurostar-Verbindung Köln-Paris. Die SNCF teilte am Vormittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, es sei weiter unklar, wann der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden könne. Eurostar erklärte, alle Züge von und nach Paris Gare du Nord seien gestrichen. Die Eurostar-Betreibergesellschaft rief Reisende auf ihrer Website auf, für Freitag geplante Reisen zu verschieben. Wer ein Ticket gekauft habe, könne dieses kostenlos gegen eines für ein anderes Datum umtauschen. Frankreich Neugeborenes (†) aus Hotel-Fenster geworfen! Junge Mutter festgenommen Nur die Eurostar-Verbindungen von London nach Brüssel und von London nach Amsterdam, die nicht über Paris führen, würden normal laufen, hieß es. Unterdessen waren Spezialkräfte der Präfektur nach Angaben der SNCF im Einsatz, um den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Der Einsatz beeinträchtigte auch den Autoverkehr: Da sich der Sprengsatz etwa 200 Meter nördlich der Pariser Ringautobahn befand, mussten am späten Vormittag nach Polizeiangaben Abschnitte der sogenannten Périphérique und der Autobahn A1 gesperrt werden. Erstmeldung 7.57 Uhr, Update 13.49 Uhr.

