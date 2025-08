Bahn-Unglück bei Stadtrundfahrt: Mehr als 20 Verletzte auf beliebter Urlaubsinsel

Ajaccio (Frankreich) - Viele kennen die ulkigen Fahrzeuge mit dem Namen Bimmelbahn oder Wegebahn, in denen man in Städten auf der ganzen Welt eine ansehnliche Stadtrundfahrt machen kann. Genau eine solche Rundfahrt fand auch auf der französischen Insel Korsika statt, doch anstelle durch die Stadt führte der Weg von mehr als 20 Mitfahrenden direkt ins Krankenhaus.

Die französische Mittelmeerinsel lebt vom Tourismus und auch die Fahrt mit einer Bimmelbahn ist für viele Inselbesucher ein Muss. © Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP

Laut einem Bericht des französischen Nachrichtenportals "FranceInfo" ereignete sich der tragische Unfall am Donnerstag gegen 12 Uhr Mittag in Ajaccio, der Hauptstadt der Mittelmeerinsel Korsika.

Insgesamt 58 Passagiere, darunter viele Familien mit Kindern, haben für diesen Tag eine Stadtrundfahrt mit einer klassischen Bimmelbahn gebucht. Voller Vorfreude setzten sie sich in die Wagen hinter dem Fahrer und fuhren anschließend an der Promenade entlang, bis es schließlich zu dem Unglück kam. Der Personenzug tuckerte gerade durch einen Kreisverkehr, als auf einmal der hinterste Waggon ausbrach und umkippte. Bei der Fahrt in einer solchen Wegebahn gilt für die Passagiere keine Anschnallpflicht, was dazu führte, dass alle Passagiere des letzten Wagens unkontrolliert aus diesem hinausstürzten.

Bei dem Unfall wurden mindestens 20 Menschen verletzt, vier von ihnen so schwer, dass sie sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Unter den vier Schwerverletzten ist laut ersten Informationen auch ein Kind.