Dilemma in Frankreich: Bauer im Knast, Bürgermeister füttert jetzt die Tiere

So verbringen die Bürger des Dorfes jeden Tag fast eine Stunde auf dem Hof. Das Futter muss die Ortschaft bis jetzt auch noch aus eigener Tasche zahlen, da sich das Land noch nicht mit dem Problem beschäftigt hat.

Der Bauer wurde wegen eines einfachen Rechtsverstoßes zu einem Jahr hinter Gittern verurteilt, doch in dem kleinen französischen Dorf ist die Lage seit der Rechtssprechung angespannt.

"Wir wollen nicht zulassen, dass diese Tiere sich gegenseitig fressen oder verhungern, deshalb sehen wir uns gezwungen einzugreifen, um ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Als wir im April hier ankamen, waren die Tiere am Verhungern", so der verärgerte Bürgermeister in einem Interview mit der Zeitung.

Seit mehreren Wochen findet ein Austausch zwischen ihm und der Stadtgemeinde Hagenau statt. "Ich hätte mir gewünscht, dass sie vor Ort eingreifen, doch es ist nichts passiert", hält er fest.