Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch: Telegram-Chef festgenommen!

Paris - Der Chef der beliebten Messenger-App Telegram, Pawel Durow, wurde in Frankreich festgenommen. Dem 39-jährigen Russen wird unter anderem vorgeworfen, mitschuldig an Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch zu sein.

Kaum war er auf französischem Boden angekommen, wurde er auch schon festgenommen. Gegen Unternehmer Pawel Durow (39) wird in Frankreich ermittelt. © DPA

Beamte nahmen Pawel Durow am Samstagabend am Flughafen Le Bourget in Polizeigewahrsam, als er aus Aserbaidschan ankam. Das berichteten die Sender TF1 und BFMTV unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der russische Milliardär mit französischer Staatsbürgerschaft wurde zuvor gesucht.

Der Verdacht: Er könnte durch mangelndes Eingreifen bei Telegram und unzureichende Zusammenarbeit mit den Behörden möglicherweise Drogenhandel, Betrug und sogar Vergehen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch begünstigt haben.

Die Behörden haben Vorermittlungen gegen Durow eingeleitet, ein Ermittlungsverfahren könnte noch am Sonntag folgen. In Reaktion auf die Berichte über Durows Festnahme erklärte die russische Botschaft in Frankreich, dass alle notwendigen Schritte unternommen wurden, um die Situation zu klären.

Man sei bemüht, Licht ins Dunkel zu bringen, hieß es in einer Erklärung, die von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass verbreitet wurde. Durows Vertreter habe die Botschaft jedoch bislang nicht kontaktiert.