Nach Einbruch im Louvre: Direktorin tritt zurück

Paris (Frankreich) - Nach dem Einbruch im Louvre und wegen weiterer Missstände hat die Direktorin des Museums ihren Rücktritt eingereicht.

Louvre-Direktorin Laurence des Cars (59) tritt von ihrem Posten zurück. © Emma Da Silva/AP/dpa

Wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte, nahm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) das Rücktrittsgesuch von Laurence des Cars (59) an.

Laurence des Cars war seit 2021 Präsidentin (Generaldirektorin) des Louvre.

Zuvor leitete sie ab 2014 das Musée de l’Orangerie und ab 2017 zusätzlich das Musée d’Orsay.

