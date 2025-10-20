Einbruch im Louvre: Museum bleibt vorerst geschlossen

Paris (Frankreich) - Das weltberühmte Pariser Museum Louvre bleibt nach dem spektakulären Einbruch für Besucher anders als zunächst angekündigt weiterhin geschlossen.

Die Fahndung nach den Tätern läuft. © Julien De Rosa/AFP/dpa

Wer einen Besuch gebucht habe, erhalte eine Rückerstattung, teilte der Louvre mit.

Nach dem Kunstraub am Sonntagmorgen war das Museum evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen worden.

Dies sollte unter anderem die Ermittlungen der Polizei in dem riesigen Museum erleichtern. Die Schließung wird nun um einen Tag verlängert.

Die Staatsanwaltschaft spricht von vier Tätern. Die Fahndung nach ihnen und ihrer Beute läuft weiterhin auf Hochtouren.