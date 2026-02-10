USB-Stick überführt Monster: Betreuer (79) soll 89 Jungen missbraucht haben

Grenoble (Frankreich) - Frankreichs Justiz ermittelt gegen einen 79 Jahre alten Mann, der in einem Zeitraum von fast 60 Jahren 89 Minderjährige sexuell missbraucht haben soll.

Nicht nur Jungen in Frankreich, sondern auch in Deutschland und der Schweiz sollen dem Jugendbetreuer zum Opfer gefallen sein. (Archivbild) © Rachel Boßmeyer/dpa

Als Jugendbetreuer soll der Mann während Einsätzen in zahlreichen Ländern, darunter auch in Deutschland und der Schweiz, Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren missbraucht haben, wie die Staatsanwaltschaft in der südostfranzösischen Großstadt Grenoble mitteilte.

Der zuletzt in Marokko wohnende Mann sei bereits 2024 während eines Familienbesuchs in Frankreich festgenommen worden, nachdem ein Neffe bei ihm auf einen USB-Stick mit Aufzeichnungen und Fotos zu den missbrauchten Jugendlichen gestoßen sei. Da die Fahnder nicht alle dort aufgeführten Opfer identifizieren konnten, wurden Betroffene aufgerufen, sich bei den Behörden zu melden.

Zu den Taten soll es zwischen 1967 und 2022 gekommen sein.