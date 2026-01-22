Frankreich schränkt Fischfang zum Schutz von Delfinen ein: Firmen erleiden Millionen-Verlust

Paris (Frankreich) - Frankreich verbietet an der Atlantikküste ab sofort wieder für vier Wochen die Fischerei, um damit das Leben vieler Hundert Delfine zu retten, die ansonsten als Beifang in Fischernetze geraten und sterben.

Um die verbleibenden Delfine in Frankreich zu schützen, gilt ab Donnerstag ein Fischfang-Verbot. © Jeremias Gonzalez/AP/dpa

Im Golf von Biskaya ist die Fischerei für bestimmte Bootstypen vom 22. Januar bis zum 20. Februar untersagt. Betroffen davon sind etwa 300 französische Boote.

Mit der im dritten Jahr in Folge getroffenen Maßnahme habe die Zahl der getöteten Delfine um 60 Prozent gesenkt werden können, teilte das Umweltministerium mit.

Das Forschungsinstitut Pelagis registriert jährlich viele Hundert tote Delfine, die an der Küste angeschwemmt werden. Delfine geraten oft als Beifang in die Netze und sterben, weil sie nicht mehr zum Luftholen an die Wasseroberfläche kommen können.

Das Phänomen tritt in der Winterperiode verstärkt auf, weshalb das Verbot zu den festgelegten Daten verhängt wird.

Im vergangenen Jahr kamen trotz der Schutzmaßnahme noch schätzungsweise 1890 Delfine durch die Fischerei ums Leben.

Die EU-Kommission hatte auf Betreiben von Tierschützern Druck auf Frankreich ausgeübt, die Delfine besser zu schützen.