10.04.2025 09:57 1.875 Großbrand in den Alpen: 489 Menschen flüchten aus brennendem Hotel

Großbrand in ausgebuchtem Skihotel: In den französischen Alpen kam es am Mittwoch zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz.

Von Adrian Schintlmeister

La Plagne Tarentais (Frankreich) - Großbrand in ausgebuchtem Skihotel: In den französischen Alpen kam es am Mittwoch zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz. 489 Menschen mussten im Skigebiet La Plagne aus einem brennenden Hotel fliehen. Im Skihotel "MMV Aimee 2000 La Plagne" ist am Mittwoch ein großes Feuer ausgebrochen. © X/Préfet de la Savoie Es grenzt an ein Wunder, dass bei diesem Vorfall niemand ernsthaft verletzt wurde. In der Nacht zum Mittwoch, gegen 2.45 Uhr, brach im "MMV Aimee 2000 La Plagne"-Hotel die Hölle los. Im Keller des nahezu ausgebuchten Hotels geriet aus noch zu klärender Ursache ein Container in Brand, berichtet franceinfo. Rasend schnell breiteten sich die Flammen aus, griffen auf die Fassade über, erfassten das Dach. Als das Feuer ausbrach, hielten sich Hunderte im Hotel auf. Viele wurden mitten in der Nacht aus ihren Betten geholt. "In weniger als 15 Minuten waren alle draußen. Die Feuermelder gingen los. Das Personal rief alle zusammen und brachte sie ins Freie", sagte der Bürgermeister von La Plagne Tarentaise dem Sender France Bleu. Frankreich Rechtspolitikerin Marine Le Pen bekommt zwei Jahre Haft mit Fußfessel Der Hotel-Brand ging glimpflich aus. Insgesamt mussten 489 Menschen - 427 Gäste und 62 Angestellte - das Gebäude verlassen. Sie alle wurden gerettet. Nur vier Menschen wurden leicht verletzt, erlitten Rauchgasvergiftungen, kamen ins Krankenhaus von Bourg-Saint-Maurice. Das Feuer war schon von Weitem zu sehen. © Facebook/Vincent Rolland Die Feuerwehr war gefordert. © Facebook/Mairie d'Aime-la-Plagne Feuerdrama im Skigebiet Le Plagne Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und brachte den Brand in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle. Doch der Schaden am Hotel ist beträchtlich. "Haus B" ist zu großen Teilen ausgebrannt, die Räume völlig verraucht. Durch entschiedenes Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte "Haus A" mit seinen 350 Zimmern verhindert werden. Gäste werden im "MMV Aimee 2000 La Plagne" auf absehbare Zeit nicht unterkommen. Derweil kamen die Menschen in einer Sporthalle unter, sollen in andere Hotels vermittelt werden. Warum es zum Feuer kam, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu laufen. Viele dürften sich angesichts des jüngsten Hotelbrandes noch an das verheerende Feuer im türkischen Skihotel Grand Kartal erinnern. 79 Menschen starben bei dieser Tragödie.

Titelfoto: X/Préfet de la Savoie