Große Sorge um Frühchen: Santiago, 17 Tage alt, aus Brutkasten entführt

Doch von den Flüchtigen fehlt jede Spur. Sollte Santiago nicht innerhalb von zwölf Stunden gefunden werden, schwebt das Baby in akuter Lebensgefahr.

Fünf Personen aus dem Umfeld der Eltern, im Alter von 16 bis 29 Jahren, wurden bislang in Gewahrsam genommen und befragt. Ihnen wird organisierte Bandenentführung vorgeworfen.

Nachdem Baby Santiago am Montagabend von der Säuglingsstation des Robert-Ballanger-Krankenhauses in Aulnay-sous-Bois (Großraum Paris) verschwunden ist, ist die Sorge riesengroß, das Frühchen noch rechtzeitig zu finden, berichtete der Sender BFM TV .

Nach allem, was bekannt ist, verschwand Santiago am Montagabend zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr aus seinem Brutkasten im Robert-Ballanger-Krankenhauses.

Bilder mehrerer Überwachungskameras zeigen, wie die in eine hellblaue ärmellose Jacke, einen weißen Pullover und grünen Rock gekleidete Mutter das Krankenhaus mit einer schwarzen Einkaufstasche in der Hand verließ. Begleitet wurde die 25-Jährige vom 23-jährigen Kindsvater, der mit einer dunklen Jeans und einer hellblauen Jeansjacke bekleidet war.

In der Nähe des Krankenhauses stiegen die beiden Männer dann in ein weißes Fahrzeug, in dem sich noch drei weitere Personen befanden. Anschließend verliert sich ihre Spur.

Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass sich Santiagos Eltern mit ihrem Baby nach Belgien abgesetzt haben könnten. Die Suche dauert an.