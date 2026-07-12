Hitze-Alarm in Frankreich! Diese Konsequenz gibt es heute bei der Tour de France
Malemort (Frankreich) - Seit Tagen herrscht in Frankreich brütende Hitze, es ist bereits die dritte Welle an extrem hohen Temperaturen in diesem Jahr. Das hat jetzt auch Auswirkungen auf die Tour de France. Nachdem die Fahrer rund um Superstar Tadej Pogačar (27) am Samstag bereits heftig unter den Bedingungen zu leiden hatten, wurde eine historische Entscheidung getroffen.
Erstmals seit dem Bestehen der Frankreichrundfahrt wird eine Etappe aufgrund von Hitze verkürzt. Zudem wurde der Start der neunten Etappe der 113. Tour de France am Sonntag auf 13.45 Uhr vorverlegt.
In Malemort gehen die Fahrer an den Start, statt der geplanten 185,5 Kilometer werden nur 154,6 Kilometer gefahren. Für das Département Corrèze, durch das die Radsportler durch müssen, wurde die Hitzealarmstufe Rot erlassen. Schon um 12 Uhr sollten am Startort Temperaturen von 39 Grad erreicht werden.
"Es ist eine harte Etappe. Seit zehn Tagen sind die Champions bei hohen, sehr hohen Temperaturen unterwegs. Und für das Departement gilt nun die Warnstufe Rot", erklärte der Direktor der Tour de France, Christian Prudhomme (65) am Samstag.
"Das wird am sportlichen Aspekt nichts ändern, denn die Etappe ist wirklich bemerkenswert und anspruchsvoll", fügte er hinzu.
Die Fahrer nahmen die Änderung aber mit großem Wohlwollen entgegen. So habe sich Pogačar für die Verkürzung der Etappe bedankt.
Tour de France: Eine generell frühere Startzeit wird es vorerst nicht geben
Allerdings soll es jetzt keinen generell früheren Start geben, es soll von Fall zu Fall entschieden werden. Dabei spielen vor allem die Regenerationszeiten eine wichtige Rolle.
"Die Fahrer um 5 Uhr morgens zu wecken, scheint mir etwas kompliziert zu sein", erteilte Christian Prudhomme dem Wunsch einiger Radsportler eine Absage.
Der Veranstalter warnte vor allem auch die Zuschauer, eine Kopfbedeckung zu tragen, viel Wasser zu trinken und an die Strecke mitzunehmen und sich möglichst viel im Schatten aufzuhalten.
Am Zielort Ussel soll es bei der Ankunft auch noch 35 Grad warm sein. Während der Etappe sind viele Anstiege zu fahren, der Kurs ist hügelig und führt immer wieder hoch und runter.
Zumindest am Montag können die Fahrer ein wenig aufatmen, da gibt es den ersten Ruhetag der diesjährigen Tour, ehe es am Dienstag 166,6 Kilometer von Aurillac nach Le Lioran anstehen.
Allerdings sollen am Startort am Dienstag ebenfalls bis zu 36 Grad herrschen.
Titelfoto: Bildmontage: Thibault Camus/AP/dpa, Anne-Christine Poujoulat/AFP via AP/dpa