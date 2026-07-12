12.07.2026 11:34 Hitze-Alarm in Frankreich! Diese Konsequenz gibt es heute bei der Tour de France

Die 113. Tour de France wird von der dritten Hitzewelle in Frankreich in diesem Jahr erfasst. Deshalb wird die neunte Etappe an diesem Sonntag verkürzt.

Von Tina Hofmann

Malemort (Frankreich) - Seit Tagen herrscht in Frankreich brütende Hitze, es ist bereits die dritte Welle an extrem hohen Temperaturen in diesem Jahr. Das hat jetzt auch Auswirkungen auf die Tour de France. Nachdem die Fahrer rund um Superstar Tadej Pogačar (27) am Samstag bereits heftig unter den Bedingungen zu leiden hatten, wurde eine historische Entscheidung getroffen.

In Frankreich herrscht sengende Hitze, das betrifft auch die Fahrer der Tour de France. © Thibault Camus/AP/dpa Erstmals seit dem Bestehen der Frankreichrundfahrt wird eine Etappe aufgrund von Hitze verkürzt. Zudem wurde der Start der neunten Etappe der 113. Tour de France am Sonntag auf 13.45 Uhr vorverlegt. In Malemort gehen die Fahrer an den Start, statt der geplanten 185,5 Kilometer werden nur 154,6 Kilometer gefahren. Für das Département Corrèze, durch das die Radsportler durch müssen, wurde die Hitzealarmstufe Rot erlassen. Schon um 12 Uhr sollten am Startort Temperaturen von 39 Grad erreicht werden. "Es ist eine harte Etappe. Seit zehn Tagen sind die Champions bei hohen, sehr hohen Temperaturen unterwegs. Und für das Departement gilt nun die Warnstufe Rot", erklärte der Direktor der Tour de France, Christian Prudhomme (65) am Samstag. RB Leipzig RB-Leipzig-Blog: Neu-Trainer Demichelis zeigt Können auf fremdem Rasen "Das wird am sportlichen Aspekt nichts ändern, denn die Etappe ist wirklich bemerkenswert und anspruchsvoll", fügte er hinzu. Die Fahrer nahmen die Änderung aber mit großem Wohlwollen entgegen. So habe sich Pogačar für die Verkürzung der Etappe bedankt.

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