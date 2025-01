Polizisten stoppen geklauten Wagen, dann hören sie plötzlich Hilfeschreie!

Saint-Pavace (Frankreich) - Beim sogenannten Homejacking dringen Verbrecher in Häuser ein und bedrohen die Anwohner, um an die Autoschlüssel ihrer Opfer zu gelangen. Ein besonders schweren Fall davon ereignete sich am vergangenen Dienstag. Die zwei Täter nahmen nicht nur das Auto, sondern auch den Besitzer mit.