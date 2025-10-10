Horrorprozess von Avignon endet: Vergewaltiger erhält nach Berufung härtere Strafe

Nîmes (Frankreich) - Die Französin Gisèle Pelicot (72) kann endlich aufatmen. Nachdem Husamettin Dogan (44) als Einziger der 51 weiteren Verdächtigen in Berufung gegangen war, verhängte ihm das Gericht nun zehn Jahre Haft.

Am Donnerstag stellte sich der angeklagte Husamettin Dogan (44) erneut dem französischen Gericht. © GABRIEL BOUYS / AFP

Am 9. Oktober fiel das letzte Urteil im Horrorprozess von Avignon, berichtete BBC. Über Jahrzehnte hinweg war Gisèle Pelicot von ihrem Ex-Mann Dominique missbraucht und unter Drogen gesetzt worden. Mehr als ein Dutzend Männer nutzten das schamlos aus.

Die Täter konnten durch Videoaufnahmen identifiziert und verurteilt werden. Doch einer dieser Straffälligen beharrte bislang auf seiner Unschuld. Der verheiratete Familienvater Dogan erklärte dem Gericht, dass er selbst Opfer einer üblen Falle geworden sei. Beim ersten Urteil erhielt der Mann neun Jahre Haft.

Der Türke betonte gegenüber dem Vorsitzenden Richter Christian Pasta, nichts von den Rauschmitteln in Pelicots Körper gewusst zu haben.