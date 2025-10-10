 2.619

Horrorprozess von Avignon endet: Vergewaltiger erhält nach Berufung härtere Strafe

Gisèle Pelicot (72) Vergewaltiger Husamettin Dogan (44) zu zehn Jahre Haft verurteilt.

Von Jennifer Schneider

Nîmes (Frankreich) - Die Französin Gisèle Pelicot (72) kann endlich aufatmen. Nachdem Husamettin Dogan (44) als Einziger der 51 weiteren Verdächtigen in Berufung gegangen war, verhängte ihm das Gericht nun zehn Jahre Haft.

Am Donnerstag stellte sich der angeklagte Husamettin Dogan (44) erneut dem französischen Gericht.
Am Donnerstag stellte sich der angeklagte Husamettin Dogan (44) erneut dem französischen Gericht.  © GABRIEL BOUYS / AFP

Am 9. Oktober fiel das letzte Urteil im Horrorprozess von Avignon, berichtete BBC. Über Jahrzehnte hinweg war Gisèle Pelicot von ihrem Ex-Mann Dominique missbraucht und unter Drogen gesetzt worden. Mehr als ein Dutzend Männer nutzten das schamlos aus.

Die Täter konnten durch Videoaufnahmen identifiziert und verurteilt werden. Doch einer dieser Straffälligen beharrte bislang auf seiner Unschuld. Der verheiratete Familienvater Dogan erklärte dem Gericht, dass er selbst Opfer einer üblen Falle geworden sei. Beim ersten Urteil erhielt der Mann neun Jahre Haft.

Der Türke betonte gegenüber dem Vorsitzenden Richter Christian Pasta, nichts von den Rauschmitteln in Pelicots Körper gewusst zu haben.

Sowohl Bürger aus Nîmes als auch Feministen versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude.
Sowohl Bürger aus Nîmes als auch Feministen versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude.  © GABRIEL BOUYS / AFP

Taten des Vergewaltigers durch Videoaufnahmen sichtbar

Gemeinsam mit ihrem Sohn Florian Pelicot kämpfte die jahrelang missbrauchte Gisèle Pelicot (72) für die letzte Verurteilung in ihrem Fall.
Gemeinsam mit ihrem Sohn Florian Pelicot kämpfte die jahrelang missbrauchte Gisèle Pelicot (72) für die letzte Verurteilung in ihrem Fall.  © Christophe Simon/AFP/dpa

Während der Staatsanwalt die Argumentation des 44-Jährigen als Versuch sah, sich der Schuld zu entziehen, beharrte der Strafverteidiger auf seine Unschuld. "Dogan war kein Täter, sondern ein weiteres Opfer der perfiden Manipulationen von Dominique Pelicot", betonte er vehement.

Anhand mehrerer Videos und Fotos widerlegte Kommissar Jérémie Bosse-Platière die Aussagen der Verteidigung. Im Gerichtssaal erzählte der Polizist, dass Dogan die Frau trotz sichtlicher Schmerzen weiter vergewaltigt haben soll.

Die Hoffnung auf eine Strafmilderung sank nach der Anhörung. Das Berufungsgericht verhängte dem Vergewaltiger direkt eine höhere Haftstrafe und beendete im Zuge dessen den Prozess.

Titelfoto: Fotomontage/GABRIEL BOUYS / AFP

Mehr zum Thema Frankreich: