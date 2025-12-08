Wie Josef Fritzl: Vater vergewaltigte Tochter über Jahre und zeugte drei Kinder mit ihr
Brest (Frankreich) - Josef Fritzl hielt seine eigene Tochter 24 Jahre lang im Keller gefangen und zeugte mit ihr mehrere Kinder. Nun ist ein ähnlicher Fall in Frankreich bekannt geworden.
Wie Ouest-France berichtet, wurde ein 58-jähriger Franzose verhaftet und unter anderem wegen inzestuöser Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt.
Sein elfjähriger Sohn berichtete in der Schule von erzwungenen sexuellen Handlungen, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Der Vater sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 58-Jährige über Jahre hinweg eine sexuelle Beziehung zu seiner mittlerweile 33-jährigen Tochter hatte.
Mit ihr zeugte er drei Kinder: den elfjährigen Sohn, der ebenfalls Opfer wurde, sowie achtjährige Zwillingsmädchen.
Der Fall erinnert an Josef Fritzl
Während der Vernehmung gestand der Mann, seine Tochter vergewaltigt zu haben. Laut Berichten soll er ihr zudem ein Antipsychotikum verabreicht haben, um sie gefügig zu machen.
Außerdem räumte er ein, seinen Sohn zu Sex mit seiner Mutter gedrängt und gemeinsam mit ihm pornografische Filme angesehen zu haben.
In den Medien wird er bereits als "der französische Fritzl" bezeichnet.
Die drei Kinder stehen nun unter der Obhut des Jugendamtes.
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa, EPA/HELMUT FOHRINGER