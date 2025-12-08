Wie Josef Fritzl: Vater vergewaltigte Tochter über Jahre und zeugte drei Kinder mit ihr

Brest (Frankreich) - Josef Fritzl hielt seine eigene Tochter 24 Jahre lang im Keller gefangen und zeugte mit ihr mehrere Kinder. Nun ist ein ähnlicher Fall in Frankreich bekannt geworden.

Der 58-jährige Franzose zeugte drei Kinder mit seiner Tochter. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie Ouest-France berichtet, wurde ein 58-jähriger Franzose verhaftet und unter anderem wegen inzestuöser Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt.

Sein elfjähriger Sohn berichtete in der Schule von erzwungenen sexuellen Handlungen, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Der Vater sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 58-Jährige über Jahre hinweg eine sexuelle Beziehung zu seiner mittlerweile 33-jährigen Tochter hatte.

Mit ihr zeugte er drei Kinder: den elfjährigen Sohn, der ebenfalls Opfer wurde, sowie achtjährige Zwillingsmädchen.