Junge (†11) tot in Uferbereich gefunden: Polizei nimmt Teenager fest

Rennes (Frankreich) - In der französischen Stadt Rennes ist die Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden worden. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Taucher machen sich bereit, im Fluss Vilaine in der Nähe der Stelle, an der die Leiche des elfjährigen Jungen gefunden wurde, nach Beweisen zu suchen. © Sebastien Salom-Gomis/AFP/dpa

Das tote Kind sei am Sonntag mit einem sehr fest um seinen Hals gebundenen nassen Badehandtuch im Uferbereich eines Flusses in der Stadt in der Bretagne entdeckt worden.

Den herbeigerufenen Rettungskräften gelang es demnach nicht, das Kind wiederzubeleben. Der Tod wurde noch vor Ort festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Vorfall mitgeteilt, dass die Beteiligung eines Dritten möglich sei.