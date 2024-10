29.10.2024 16:17 Kindesmissbrauch per Livestream: Pädophiler vor Gericht!

Ein Franzose soll Hunderte Vergewaltigungen von Mädchen auf den Philippinen in Auftrag gegeben und an seinem Computer per Livestream verfolgt haben.

Paris - Ein 59 Jahre alter Franzose soll Hunderte Vergewaltigungen von Mädchen auf den Philippinen in Auftrag gegeben und an seinem Computer direkt per Livestream verfolgt haben. Über seinen Computer soll der Franzose die Kindesvergewaltigungen live mitverfolgt haben. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta Ihm werden Beihilfe zur Vergewaltigung von Minderjährigen, sexuelle Belästigung und Beihilfe zum Menschenhandel vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Prozess gegen den in Frankreich bekannten Animationszeichner von Kinofilmen wird an einem Pariser Schwurgericht geführt. Dem Mann droht lebenslange Haft. Wie die Verteidigerin des Angeklagten, Jane Peissel, dem Sender BFMTV sagte, gestehe ihr Mandant alle ihm vorgeworfenen fürchterlichen Taten, die er über das Internet in Auftrag gegeben habe. Fahnder stießen in Handys und auf Computern des Mannes auf Filme der Mädchen. Trotz aller Nachforschungen konnten die Opfer nicht ermittelt werden. Frankreich Verfolgungsjagd in Frankreich: Kind auf Rücksitz bekommt Kugeln in den Kopf! Insgesamt soll der Angeklagte seit 2016 rund 50.000 Euro auf die Philippinen überwiesen haben, mutmaßlich um Frauen dafür zu bezahlen, junge Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren auf seine Anweisungen hin vor laufender Kamera zu missbrauchen, berichtete der Sender France Info. Der Angeklagte selbst, der sich demnach im Verhör als "richtiger Pädophiler" bezeichnete, sprach von 10.000 Euro, mit denen er mindestens 24 Frauen für die Missbrauchstaten bezahlt habe, die er sich per WhatsApp oder Skype anschaute.

Titelfoto: 123RF/dmitrimaruta