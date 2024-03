Kleiner Émile vermisst: Jetzt gerät seine Familie ins Visier der Ermittler!

Le Vernet (Frankreich) - Seit fast neun Monaten gibt es keine Spur von Émile . Das Verschwinden des Jungen, der im November drei Jahre alt wurde, ist den Ermittlern ein Rätsel, das sie bislang nicht lösen konnten. Zuletzt wurde der Junge am 8. Juli vergangenen Jahres bei einem Familientreffen im Haus seiner Großeltern mütterlicherseits gesehen.

Émile war zum Zeitpunkt seines Verschwindens zweieinhalb Jahre alt. Im November wurde er drei. © Screenshot/Twitter/Gendarmerie nationale

Wie Le Parisien und RTL berichteten, wurden sowohl Émiles Familie als auch die Dorfbewohner von Le Vernet, die zum Zeitpunkt des Verschwindens anwesend waren, aufgefordert, das Verschwinden zu rekonstruieren. Dazu sollen alle Zeugen noch einmal an den Tatort kommen und ihre Darstellung der Geschehnisse überprüfen.

Bisher hätten die Ermittlungen keine nennenswerten Hinweise ergeben. Jedoch wurden das Haus der Großeltern sowie der dazugehörige Garten mehrfach gründlich durchsucht. Ebenso 30 weitere Gebäude in dem Dorf, in der Nähe geparkte Autos und ein angrenzender Wald.

Auch die besonders religiöse und zurückhaltende Familie wurde sehr genau überprüft, einschließlich der Telefonverbindungen.

Hunderte Hinweise, die bei der Polizei eingingen, wurden geprüft, brachten aber auch keine neuen Erkenntnisse. Das Kind ist einfach nirgendwo zu finden. Ins Visier der Ermittler sind allerdings Émiles Vater und sein Großvater geraten, deren Namen im Vorstrafenregister der Polizei auftauchten.

So musste sich der Vater des kleinen Jungen 2018, also noch vor der Geburt seines Sohnes, vor Gericht verantworten, weil er Mitglied der französischen rechtsextremen Gruppe "Bastion Social" gewesen sein soll und angeblich in rassistische Gewalttaten verstrickt war, berichtete RTL.

Der Mann wurde freigesprochen.