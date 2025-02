Mädchen (†11) in Wald gefunden: Verdächtiger festgenommen - Wusste seine Familie von der Tat?

Seine DNA war an den Händen des toten Mädchens gefunden worden, dessen Leiche wenige Stunden nach dem Verschwinden des Kindes in einem Waldstück entdeckt worden war, wie die Staatsanwaltschaft Évry mitteilte.

Das Mädchen war am Freitagnachmittag nach Schulende in Épinay-sur-Orge südlich von Paris vermisst worden. Ermittler fanden ihre Leiche in der Nacht in einem nahe gelegenen Wald.

Französischen Medienberichten zufolge wurden dem Kind mit einem scharfen Gegenstand zahlreiche Wunden zugefügt.