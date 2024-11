Teenager verabredet sich zum Date und landet in Folterkammer!

Paris - Schreckliche Wende auf vermeintlichem Date: Als ein 16-Jähriger jüngst zu einer Verabredung aufbrach, erlebte er am Treffpunkt eine furchtbare Überraschung. Jetzt ermittelt die französische Polizei!

Anstelle eines romantischen Dates erwarteten einen Jungen (16) aus Frankreich Höllenqualen in einem Keller. (Symbolbild) © 123RF/akhenatonimages

Völlig gezeichnet von seiner durchlebten Tortur wurde der Jugendliche am Sonntagmorgen auf der Straße in einem Pariser Stadtteil aufgefunden, wie die Zeitung "Le Parisien" am Dienstag berichtete. Passanten alarmierten die Polizei.

Mit angeschwollenem Gesicht, gebrochener Nase und Wunden am gesamten Körper wurde der Teenager sofort in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort berichtete er von seinem grauenhaften Wochenende.

So habe er sich am Sonntag mit einem Mädchen an einer U-Bahn-Station verabredet, die er über "Snapchat" kennengelernt habe.

Am Treffpunkt angekommen wäre von seinem Date zwar weit und breit keine Spur gewesen - dafür aber von zwei Männern, die ihn gezwungen hätten mitzukommen.