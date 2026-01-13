 1.114

Schockierender Fund: Tourist tot in Gondel entdeckt

In dem französischen Skigebiet Val Cenis wurde ein Tourist tot in einer Gondel aufgefunden.

Von Lea Schober

Val-Cenis (Frankreich) - In dem französischen Skigebiet Val Cenis wurde ein Tourist tot in einer Gondel aufgefunden.

Bergbahnmitarbeiter entdeckten den Mann leblos in der Gondel. (Symbolbild)
Bergbahnmitarbeiter entdeckten den Mann leblos in der Gondel. (Symbolbild)  © 123RF/lubastock

Wie die französische Tageszeitung Le Dauphiné Libéré berichtet, wurde der 53-jähriger Urlauber am Nachmittag des 6. Januar von Mitarbeitern der Bergbahn gefunden.

Der Mann war offenbar allein in die Kabine gestiegen und erlitt dort einen Herzstillstand.

Rettungsversuche des Personal mit einem Defibrillator blieben erfolglos.

Trotz des schnellen Eingreifens von Rettungskräften und der örtlichen Polizei konnte der Urlauber nur noch tot geborgen werden.

Auch im nahegelegenen Skigebiet Les Menuires in Savoyen kam am selben Tag ein spanischer Skifahrer ums Leben. Er wurde leblos an einem Felsen in einem unmarkierten Gebiet aufgefunden.

Titelfoto: 123RF/lubastock

