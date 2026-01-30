Sie goss einem Baby Abflussreiniger in den Mund: 30 Jahre Haft für Ex-Kita-Mitarbeiterin

Ain (Frankreich) - Eine ehemalige Kita-Mitarbeiterin ist in Frankreich wegen der Tötung eines Babys mit dem säurehaltigen Reinigungsmittel Destop zu 30 Jahren Haft verurteilt worden.

Die heute 29-Jährige gestand, dem Kind das Reinigungsmittel verabreicht zu haben. (Symbolbild) © 123RF/abayurov

Das Schwurgericht im Département Ain im östlichen Zentralfrankreich sah es laut französischen Medien als erwiesen an, dass die Frau dem elf Monate alten Mädchen im Juni 2022 in Lyon vorsätzlich eine große Menge des Abflussreinigers in den Mund verabreicht und es dadurch getötet hat.

Die heute 29-Jährige hatte eingeräumt, dem Kind das Reinigungsmittel eingeflößt zu haben, bestritt jedoch eine Tötungsabsicht.

Sie habe das Baby lediglich am Weinen hindern wollen, berichtete unter anderem auch der Fernsehsender "BFMTV".

Das Kind starb nach Angaben der Anklage nach mehreren Stunden extremer Qualen.