Weil er zu viel Alkohol trank: Junge (13) tötet eigene Mutter mit Hammer

Nizza (Frankreich) - Ein schrecklicher Mordfall im Süden von Frankreich nimmt eine schockierende Wendung, nachdem ein 13-jähriger Junge ein Geständnis ablegt. Er soll seine eigene Mutter (†42) nach einem Streit mit mehreren Hammerhieben getötet haben.

Die Polizei bemerkte schnell, dass die Verletzungen am Körper der 42-Jährigen nicht mit den Schilderungen ihres 13-jährigen Sohnes zusammenpassten. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Zunächst rief der Teenager selbst gegen 20 Uhr am vergangenen Freitag die Polizei und behauptete, dass Einbrecher in die Wohnung gekommen seien und seine Mutter mit einer Schusswaffe verletzt haben, so die französische Zeitung "Le Parisien".

Doch schnell wurde klar: Hier stimmte etwas nicht. Zunächst stellten die Beamten fest, dass die 42-Jährige nicht erschossen wurde, sondern dass sie durch mehrere Hiebe mit einem stumpfen Gegenstand einen Schädelbruch in der Nähe des Auges erlitten hat. Gegen 21 Uhr konnte nur noch der Tod der 42-Jährigen festgestellt werden.

Bei einer Durchsuchung im Haus fanden die Ordnungshüter dann auch die mutmaßliche Tatwaffe - einen blutverschmierten Hammer. Das Lügengerüst des 13-Jährigen drohte zusammenzubrechen und er verstrickte sich immer mehr in Widersprüchen, was schließlich dazu führte, dass noch am selben Abend die Handschellen klickten.

Anfangs bestritt er noch jegliche Anschuldigungen, doch am späten Sonntagnachmittag knickte er ein. Der 13-Jährige gab zu, seiner eigenen Mutter mehrmals mit einem Hammer geschlagen und schließlich getötet zu haben.