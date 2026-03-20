Skandal auf hoher See: Matrose verrät geheime Militär-Position per Fitness-App

Zypern - Unglaublich, aber wahr: Während ein französischer Soldat gemütlich seine Joggingrunde drehte, verriet er nebenbei die Position eines der wichtigsten Kriegsschiffe seines Landes - öffentlich im Internet!

Durch die Daten der Fitness-Plattform konnte die Position des französischen Flugzeugträgers "Charles de Gaulle" ziemlich genau bestimmt werden. (Archivbild) © TED ALJIBE / AFP

Auslöser war eine ganz normale Trainingseinheit. Der Soldat zeichnete mit seiner Smartwatch einen Lauf von über sieben Kilometern auf und veröffentlichte die Daten auf der Fitness-Plattform Strava, wie "Welt" unter Berufung auf die französische Zeitung "Le Monde" berichtet.

Was er dabei offenbar nicht bemerkte: Die Strecke verriet ziemlich genau, wo sich der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" gerade befand.

Journalisten von "Le Monde" konnten den Marineverband dadurch nahezu in Echtzeit verfolgen - nordwestlich von Zypern und nur etwa 100 Kilometer vor der türkischen Küste.

Besonders heikel: Der Flugzeugträger war zu diesem Zeitpunkt im östlichen Mittelmeer im Einsatz, nur wenige Tage nach Beginn des Iran-Konflikts.

Doch damit nicht genug. Die veröffentlichten Daten ermöglichten sogar einen Blick in die Vergangenheit.

Frühere Aufenthalte des Soldaten - etwa vor der Küste der Normandie oder in Skandinavien - ließen sich ebenfalls rekonstruieren. Aus einem simplen Fitness-Tracking wurde so eine Art Bewegungsprotokoll militärischer Einsätze.