Spione decken auf: Louvre-Einbrecher hatten Helfer im Museum - zwei Festnahmen

Paris (Frankreich) - Es war ein spektakulärer Coup: Vor rund einer Woche sind kostbarste Juwelen aus dem "Louvre" in Paris gestohlen worden. Nun fanden Spione heraus, dass die Tat offenbar mit Unterstützung durch Museumsmitarbeiter gelang.

Beim Louvre-Diebstahl halfen laut einer Spionage-Firma auch Museums-Angestellte mit. © Thibault Camus/AP/dpa

Wie BILD berichtet, hat die beteiligte israelische Sicherheitsfirma "CGI Group" mehrere Beschäftigte über forensische Spuren identifiziert.

Agenten hätten undercover mit der Belegschaft gesprochen, sodass die eigentliche Verhörsituation nicht aufgefallen sei.

"Die wussten nicht, wer gerade mit ihnen redet, warum gerade diese Fragen gestellt werden. Aber daraus ergab sich, dass sie mit Tätern außerhalb des Museums in Kontakt waren", erklärte CGI-Chef Zvika Nave (62).

Die Aussagen alleine hätten jedoch nicht gereicht. "Wir sicherten es dann doppelt mit mindestens einer anderen Quelle ab. Von, sagen wir, 500 Mitarbeitern kamen wir schnell auf drei, vier Hauptverdächtige. Und von diesen wurden zwei festgenommen", so der 62-Jährige.