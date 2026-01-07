Missbrauchsskandal: Tanzlehrer soll jahrelang Frauen betäubt und vergewaltigt haben

Aix-en-Provence (Frankreich) - Ein 47-jähriger französischer Tanzlehrer soll mindestens 14 Frauen betäubt und vergewaltigt haben. Nun steht er vor Gericht.

Die Kläger und ihre Anwälte erwarten den Prozessbeginn gegen Cyril Z., der beschuldigt wird, Frauen über mehrere Jahre hinweg unter Drogen gesetzt zu haben, um sie zu missbrauchen und heimlich zu filmen. © Thibaud MORITZ / AFP

Wie die französische Tageszeitung Le Monde berichtet, steht Cyril Z. seit Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Gericht. Der heute 47-Jährige muss sich wegen schwerer Sexualverbrechen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen Juli 2010 und März 2021 mindestens 14 Frauen vergewaltigt zu haben. Dabei soll er ein starkes Beruhigungsmittel eingesetzt haben, das seine Opfer in einen halb bewusstlosen Zustand versetzte. Anschließend habe er die Frauen missbraucht und sich dabei selbst gefilmt.

Die Anwälte der Opfer bezeichnen ihn als Serienvergewaltiger.

Bereits 2003 gab es erste Vorwürfe gegen den Angeklagten. Damals erhoben seine Cousine sowie eine Arbeitskollegin Missbrauchsvorwürfe.

Auch 2012 meldete sich eine weitere Frau mit ähnlichen Anschuldigungen. Keiner dieser Fälle führte jedoch zu Ermittlungen oder einer Anklage.