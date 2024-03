Terrorangst! Tausende Polizisten schützen Ostergottesdienste

Pontoise (Frankreich) - Angesichts erhöhter Terrorgefahr sichern in Frankreich Tausende Polizisten, Gendarmen und Soldaten Ostergottesdienste ab.

Französische Polizeibeamte patrouillieren am Ostersonntag vor der Kathedrale Saint-Maclou in Pontoise. © Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/dpa

Allein am Sonntagmorgen seien landesweit 13.500 Sicherheitskräfte an 4350 christlichen Stätten im Einsatz, sagte Innenminister Gérald Darmanin (41) in Pontoise.

Die Präsenz sei sehr wichtig, um die Messen zu sichern, die die Religionsfreiheit ermöglichten. Kirchen und Christen seien in der Vergangenheit bereits häufiger Ziel gewesen.

In Frankreich gilt nach dem Terroranschlag islamistischer Extremisten bei Moskau wieder die höchste Terrorwarnstufe.

Darmanin sagte auch, dass kürzlich ein Terrorverdächtiger festgenommen wurde, der ein christliches Gebäude oder dessen Umgebung angreifen wollte. Details nannte Darmanin nicht.