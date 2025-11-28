Nach Kunstraub im Pariser Louvre: Alle Hauptverdächtigen im Knast

Paris - Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre befinden sich alle vier mutmaßlichen Haupttäter, die mit einem Lkw mit Hublift an dem berühmten Museum vorfuhren, hinter Gittern.

Ein Polizeifahrzeug patrouilliert im Hof des Louvre-Museums, das nach dem Einbruch zunächst geschlossen werden musste. © Thibault Camus/AP/dpa

Auch gegen den am Dienstag festgenommenen mutmaßlichen vierten Täter sei ein Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßigen Raubs und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung eingeleitet worden, teilte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau mit.

Der 39-Jährige solle wie bereits seine zuvor gefassten mutmaßlichen drei Mittäter in Untersuchungshaft kommen.

Der mutmaßlich vierte Täter sei bereits sechsmal vorbestraft und zuletzt 2023 wegen schwerer Zuhälterei verurteilt worden. Daneben sei er der Justiz auch wegen Hehlerei bekannt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Ein weiterer Mann und zwei Frauen, die am Dienstag ebenfalls festgenommen wurden, seien wieder frei gekommen, weil gegen sie im Moment nichts vorliegt. Die Ermittlungen gingen weiter, um den gestohlenen Schmuck zu finden und auch die Rolle jedes Bandenmitglieds zu bestimmen und die Umstände zu klären, unter denen der Diebstahl vorbereitet und begangen wurde.