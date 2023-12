Warum musste Lucas (†25) sterben? Familie verklagt Krankenhaus

Toulouse (Frankreich) - Lucas Mannina (†25) wurde mit Magenkrämpfen ins Krankenhaus eingeliefert. Zehn Stunden führte er einen Todeskampf in der Notaufnahme, erst nach vier Stunden kam ein Arzt. Seine Familie klagt jetzt gegen das Krankenhaus.

Erst nach vier Stunden in der Notaufnahme soll ein Arzt den 25-Jährigen aufgesucht haben. (Symbolbild) © 123RF/saskekun

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober in einem Krankenhaus nahe Toulouse in Südfrankreich.

Mehrere französische Medien haben die Horror-Nacht jetzt aufgegriffen. So auch das Boulevardblatt "20minutes".

So hatte die Freundin des 25-Jährigen die Rettungskräfte gerufen, die Lucas Mannina ins Krankenhaus brachten. Der junge Mann hatte sich demnach stark erbrochen, Durchfall und Magenkrämpfe. Er hatte offenbar eine Meningokokken-Infektion. Bis zu einer Blutuntersuchung vergingen jedoch mehrere Stunden, auch einen Arzt sah der 25-Jährige lange nicht.

Er erlitt schließlich mehrere Herzstillstände und verstarb in der Nacht in der Notaufnahme. Laut dem Medienbericht hatte ein Arzt in der Nacht eine Notiz verfasst, wonach im Krankenhaus Equipment zum Überwachen der Vitalwerte fehlte und Adrenalin knapp war.

Das hatte das Personal nach dem Herzstillstand wohl verzweifelt gesucht.