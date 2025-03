Zehn Tonnen Kokain: Zoll beschlagnahmt Drogen im Wert von 320 Millionen Euro

Dunkerque - Der französische Zoll hat im Hafen von Dunkerque zehn Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Paris der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt hat der französische Zoll zehn Tonnen Kokain beschlagnahmt. © Screenshot/X/@WorldCrimeIntel

Die Zentralstelle für organisierte Kriminalität habe die Ermittlungen nach dem enormen Fund in dem Hafen an der Nordsee übernommen.

Das Rauschgift im Wert von rund 320 Millionen Euro sei am vergangenen Wochenende in einem aus Südamerika eingetroffenen Container entdeckt worden, berichtete das Magazin "Paris Match".

Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr wurden in Frankreich 53,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Wie der Sender BFMTV berichtete, ist der Fund in Dunkerque der bislang größte in Frankreich abseits der Überseegebiete.

Die Staatsanwaltschaft bedauerte, dass der riesige Drogenfund vorzeitig öffentlich bekanntgeworden sei, was die Erfolgsaussichten der Ermittlungen ernsthaft beeinträchtige.