Frau mit intimem Geständnis: Die Reaktion ihres Umfelds macht sie sprachlos

New York (USA) - Mit einem nur sechs Sekunden langen Video bei TikTok stach die US-Amerikanerin Arielle Jackson (35) ins sprichwörtliche Wespennest. Ihre darin enthaltene Botschaft sprach Tausenden Menschen aus der Seele.

Zu Arielles Community zählen eigentlich nur rund 6000 andere TikToker. In diesem Fall sahen sich ihr Video aber mehr als acht Millionen Menschen an. Rund 500.000 davon kommentierten den Beitrag und folgten damit ihrem Aufruf.

Eine zu große Dosis Liebe rufe bei der New Yorkerin schnell ein Gefühl der Überreizung hervor. Bei TikTok ermutigte sie ihre Follower, eigene Erfahrungen zu teilen.

Die 35-Jährige gab offen zu, in einem Haushalt aufgewachsen zu sein, in dem das Wort "Liebe" keine große Rolle gespielt hätte.

Womit die 35-Jährige nicht gerechnet hatte: Viele User gaben zu, ähnliche Erfahrungen in der Kindheit und später auch als Erwachsene gemacht zu haben.

"Mit den Kindern fällt es mir leichter, aber mit meinem Partner habe ich manchmal noch Probleme. Ich liebe ihn so sehr, aber Zuneigung fühlt sich für mich immer noch so ungewohnt an", lautete einer der Kommentare.



Im Interview mit People gab Arielle später zu, keinen blassen Schimmer gehabt zu haben, dass ihr Video solch hohe Wellen schlagen würde. "Es war überraschend, aber auch aufschlussreich. Ich wusste nicht, dass so viele Menschen meine Gedanken nachvollziehen können", sagte sie.

Umarmungen oder die Worte "Ich liebe dich" seien ihr lange fremd gewesen. Mittlerweile sei die 35-Jährige aber dabei, den ihr auferlegten "Fluch" zu durchbrechen. Arielle möchte nämlich nicht, dass sich ihre Kids oder ihr Verlobter ungeliebt fühlen. "Ich lerne gerade, mich zu revanchieren", sagte die US-Amerikanerin.